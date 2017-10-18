Elma dilimi, 14 aylık bebeğin sonu oldu!

Zonguldak'ta 14 aylık bir bebek, soluk borusuna elma diliminin tıkanması sonucu hayatını kaybetti

Acı olay Kilimli İlçesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ebru-Uğur Deveci çiftinin 14 aylık oğulları Murat Alparslan, dedesinin tabağında bulunan elma dilimini alıp yemeye başladı. Alparslan'ın yediği elma birden soluk borusunu tıkadı. Nefes alamayan küçük çocuk, ailesi tarafından Kilimli Semt Polikliniğe götürüldü. Küçük çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak küçük çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Çocuklarının ölüm haberini alan anne ve baba sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evde de inceleme yaptı.





