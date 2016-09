Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Albay Hasan Atilla Uğur, FETÖ'nün yine ikinci kalkışma girişiminde bulunabileceğini iddia etti. Uğur, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevde olan 3 tane subayın 48 ilde İl Jandarma'ya ulaştığını ve "Bu Amerikancı bir Fetullah kalkışmadır, devlete ve millete yapılan kalkışmadır kimse katılmasın" diye talimat verdiğini anlattı.



Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programında FETÖ'nün ikinci darbe girişimine kalkışabileceğini ileri süren Uğur, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Bahoz Erdal'ın öldürüldüğünü bildiğini söyledi.



15 TEMMUZ GECESİ 3 TANE SUBAY 48 İLE ULAŞTILAR



İşte Atilla Uğur'un açıklamalarından satır başları:



O gün Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevde olan 3 tane subay 48 tane ilde İl Jandarma'ya ulaştılar ve "Bu Amerikancı bir Fetullah kalkışmadır, devlete ve millete yapılan kalkışmadır kimse katılmasın" diye bu çocuklar talimat verdiler. İsimlerini burada vermeyeceğim şimdi. TSK içerisindeki gerçekten anti emperyalist, vatanını seven inançlı arkadaşların çalışması sayesinde bu girişim engellendi.



BU ADAMLAR HALA TSK İÇERİSİNDE VAR



Hala varlar TSK içerisinde bu adamlar. Kriptop olarak FETÖ'cüler var, bir de bilinenler var. Yeni yapılabilecek kalkışma girişiminde intiharvari çeşitli eylemlere girişebilecekler. Benim aldığım bilgiler bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Devletin aldığı önlemler son derece önemli. Her tarafımız yanıyor. Türkiye cumhuriyetini kaybetmek üzere. Türkiye'de her an yine ikinci bir kalkışmanın olabileceğini görüyoruz. İçeriden aldığımız bilgiler var. Bunları paylaşıyoruz. Millet uyanık olsun.



CIA'İN BU İŞİN İÇİNDE OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER VAR



FETÖ'yü kesinlikle kimse hafife almasın. Bu öyle bir örgüt ki, daha önce Ergenekon için Zekeriya Öz falan söylüyordu, kendilerinden bahsediyorlarmış. Kendi menfaatine olan herkesle iş yapabilir. Her türlü eylemi yapar. PKK 15 Temmuz'da ara verdi. Kandil'den verilen bir talimat var. Askerlere eylem yapmayın artık, polislere yapın diyor. Askerlerin içinde kendi adamların olduğundan haberdarlar. Kendi başlarına karar veren örgütler değiller. bunların üst aklı var. ABD derin devletinin ya da CIA'in bu işin içinde olduğunu gösteren o kadar net belgeler var ki. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Darbeden sonraki günlerde aslan gibi arkadaşlar çıkıp 'ABD var bunun arkasında' diyenler şimdi çark etmeye başladılar.



TSK VE EMNİYET İÇİNDE KRİPTO FETÖ'CÜLER VAR



Türkiye'de hiç incelenmeyen 300'e yakın güvenlik şirketi var. Burada çalışan 280 bin güvenlikçi vatandaşımız var. Bunlara hiç bakıldı mı? Bunların sahiplerini analiz etmemiz gerekmiyor mu? Bunu söyleyince güvenlikçilere saldırdı mı olacak? Hayır. Bunları da devletimiz masaya yatırsın. TSK ve emniyet içerinde kripto FETÖ'cüler var. Bunlar neyi bekliyorlar?



BAHOZ ERDAL ÖLDÜRÜLDÜ



Bahoz Erdal'ın öldürülmesi hadisesi var. Evet öldürüldü. Ben eminim, biliyorum. Çok net bilgi aldığım için söylüyorum. Lider konsepti diye bir şey var. Terör örgütü liderleri ensesinde Türk devletini hissederse alt taraf dağılır. Bahoz Erdal'ın vurulduğu yer PYD'nin bölgesi ABD o yüzden ses çıkarmıyor. Orada öldürüldüğü çok net. Bunu da burada söylemiş olalım.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.