Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
13 Mayıs 2018 Pazar 14:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama yapan Sarıeroğlu,  "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

Etiketler; #emekli #emekli ikramiye
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