Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü!

61 yaşındaki emekli öğretmen Faik Akyol, Antalya'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü

Olay Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Dostlar sitesinden meydana geldi. Alınan bilgiye göre önceki günden bu yana emekli öğretmen olduğu öğrenilen Faik Akyol'dan haber alamayan yakınları dün akşam Akyol'un evine gitti.



Kapıyı çalan yakınları, kapı açılmayınca eve çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Akyol'lu balkonda kanlar içinde buldu.



Durum hemen sağlık ve polis haberlerine bildirildi. Sağlık ekipleri boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Evde yapılan incelemede bir arbede yaşandığı ve sonrasında da Akyol'un bıçaklandığı tespit edildi. Akyol'un karın bölgesine kıyafetiyle tampon yaptığı da belirlendi. Akyol'un evinde içinde bıçaklandığı ve daha sonra sürünerek balkona kadar geldiği belirlendi.



Akyol'un eşinin ise torunlarına bakmak için İzmir'deki kızının yanında olduğu belirtildi. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.