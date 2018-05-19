Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:49

Olay, saat 11.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Çömlekçi Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli öğretmen Ayşe Şahan'ın oturduğu 3'üncü kattaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine, apartman sakinleri polise haber verdi. Gelen ekipler, kendisinden 5 gündür haber alınamadığı belirtilen Şahan'ın dairesinin kapısını itfaiyenin yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekipler, Ayşe Şahan'ı yatağında ölü buldu.

Ayşe Şahan'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #öğretmen #emekli öğretmen ölüm
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