Emekli polis eşini öldürdü!

Adana'da emekli polis memuru Hasan Güngör (56), boşanma aşamasında olduğu eşi Nilay Güngör'ü (55) tabancasıyla vurarak öldürdü

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde oturan Hasan Güngör, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, boşanma aşamasına geldiği 3 çocuk annesi eşi Nilay Güngör ile tartışmaya başladı. Kızı Eda Güngör'ün de evde olduğu sabah saatlerindeki tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Hasan Güngör, eşi Nilay Güngör'e ateş etti.

Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken,Hasan Güngör ise polisi arayarak, "Eşimi öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. Babasının annesini öldürmesine tanıklık eden Eda Güngör fenalık geçirdi. Şok yaşayan genç kıza sağlık görevlileri müdahale ederken katil zanlısı emekli polis memuru Hasan Güngör de Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.