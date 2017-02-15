Emekli promosyonu için 16 banka ile imzalar atıldı

Emekliye promosyon haberleri son 1 yıldır gündemde ancak henüz promosyonu ne zaman alacakları belli değil. Özel bankalarla promosyon için anlaşmalar sürüyor

Emekliye banka promosyonu haberleri son bir yıldır gündemde. Konuyla ilgili uzun süre çalışmaların sürdüğü açıklaması geldi ancak bir netlik kazanamamıştı. En son Başbakan Binali Yıldırım, yapılan anlaşmayı açıklamış ve emeklilere verilecek miktarı da söylemişti. Ancak emekliye henüz bir ödeme yapılmadı.Alınan bilgiye göre özel bankalar da devreye girdi. Emeklileri kaptırmak istemeyen özel bankalarla konuya ilişkin anlaşmalar sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 25 bankanın 16'si ile protokol imzaladıklarını söyledi. PTT ile de protokol imzaladıklarını belirten Bağlı, emeklilerin promosyondan yararlanması için gerekli alt yapıyı tamamladıklarını açıkladı.Emeklilere ilk ödemenin Mart ayında yapılacağı iddia ediliyor. Bin TL altında maaş alan emekli 300 TL, bin-2 bin arasında maaş alan emekli 375 TL, 2 bin TL üzeri maaş alan emekli de 450 TL promosyon alacak. Emekliler bu parayı bir seferliğine alacaklar. (Sabah)