Emekliler dikkat! 1 yıl içinde başvurmazsanız...

Kamuda 30 yıldan fazla çalıştıktan sonra 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlara ödenecek ikramiyeler için bir yıllık başvuru süresi başladı. Torba kanunla getirilen düzenleme çerçevesinde yaklaşık 408 bin kişiye 2.1 milyar lira emekli ikramiyesi ödenecek. 2005 yılından sonra emekli olan öğretmenlere yıllık en az bin TL ve üzerinde ikramiye ödemesi yapılacak

Torba kanun uyarınca, 7 Ocak 2015 tarihinden önce 30 yılın üzerinde hizmetle kamudan emekli olanlara yapılacak ilave ikramiye ödemeleri için takvim işlemeye başladı. Kanun Resmi Gazete’de 27 Ocak 2017 tarihinde yayımlandığı için, ikramiye başvurularının 26 Ocak 2018 tarihine kadar bir yıllık sürede yapılması gerekiyor.



Emekli ikramiyesi ödemesinden, 7 Ocak 2017 tarihinden önce vefat eden memurların dul ve yetimleri gibi kanuni vârisleri ile emeklilerin kendileri yararlanacak. Bunlara, 30 yılı aşan her “tam yıl” için emekli ikramiyesi ödenecek.



1 YIL İÇİNDE BAŞVURUN YOKSA...



Ödenecek emekli ikramiyesi, emeklilik ya da ölüm gibi nedenlerle görevin sona erdiği tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve emekli aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak yapılacak. Ancak, bir yıl için ödenecek ikramiye tutarı 50 liranın; ödenecek toplam ikramiye tutarı da 100 liranın altında olamayacak. 1995 ve öncesinde emekli olan ya da hayatını kaybedenler için yıllık 50 lira ikramiye ödenecek.



Kanundan yararlanmak için tanınan 1 yıllık başvuru süresi, “hak düşürücü süre” olarak kabul ediliyor. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde, emekli ikramiyesi hakkı ortadan kalkacak. Bu nedenle hak sahiplerinin 26 Ocak 2018 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Torba kanun çıkmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) emekli ikramiyesi için başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, 27 Ocak 2017 tarihinde yapılmış kabul edilecek. Bunların yeniden başvuruda bulunmalarına gerek olmayacak.



Ancak, bu durumdaki kişilerin, 4 ay içinde paraları yatırılmadığı takdirde, bir yıllık sürenin dolmasını beklemeden, her ihtimale karşı başvuruda bulunmasında yarar var. Başvuru yapılan tarihi izleyen üç ay içinde ödemeler yapılacak.



1996 ÖNCESİ İÇİN YILLIK 50 LİRA



Yüksek öğrenim görmüş 1. derece 4. kademede yer alan 3600 ek göstergeli memurlar 1 Ocak 1996 ve öncesi yıllar için; 2200 ve 3000 ek göstergeli memurlar ise 1 Temmuz 1996 ve daha önceki tarihlerde emekli olmuşlarsa, çalıştıkları her yıl için 50 lira ikramiye alacaklar. Örneğin, 3600 ek göstergeli ve 35 yıl hizmeti bulunan bir memur 1 Ocak 1996 tarihinde emekli olduysa, 5 yıllık hizmeti için 250 lira ikramiye alacak.



Yükseköğrenim mezunu öğretmen, vaiz, avukat, polis gibi devlet memurları 3600 ek gösterge üzerinden emekli olmuşlarsa 1 Temmuz 2003; 3000 ek göstergeyle emekli olmuşlarsa 1 Temmuz 2005; 2200 ek göstergeyle emekli olmuşlarsa 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren her bir yıl için bin lira ve üzerinde ikramiye alacaklar.



3600 ek göstergeli bir öğretmen 35 yıl hizmet üzerinden 1 Ocak 2006 tarihinde emekli olmuşsa 6 bin 496.70 lira ikramiye alacak. Aynı öğretmen 2010’da emekli olmuşsa 5 yıl için kendisine 8 bin 964.75 lira ikramiye ödenecek.



7.500 LİRASI İLK YIL YATACAK



İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ilk yıl ödenecek. Kalan kısmı ise bir yıl sonra yasal faiziyle birlikte yatırılacak.



DAVA AÇANLARA FAİZ DE ÖDENECEK



30 yıl üzeri hizmetleri için ikramiye almak amacıyla açılmış davası devam edenlerin de başvuruda bulunmaları gerekmeyecek. Bunlar da 27 Ocak itibarıyla doğrudan başvuru yapmış sayılacak. Dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olan emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecek.



DAVA DOSYALARI KAPATILACAK



Daha önce açılmış davalar, mahkemelerce, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmek suretiyle sonuçlandırılacak. Kapatılan davalarla ilgili yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak. Ancak, SGK vekalet ücretinin dörtte birini ödeyecek. SGK, yerel mahkemelerce verilen kararlar hakkında temyize başvurmayacak, daha önce yapılan temyiz başvurularından da vazgeçmiş sayılacak.



VÂRİSLERİNE ÖDEME YAPILACAK



Emeklilik sonrası hayatını kaybedenler adına hesaplanacak ikramiyeler kanuni vârislerine ödenecek. Görevleri sırasında hayatını kaybeden memurlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi ise ölüm tarihinde aylığa müstehâk olan dul ve yetimlerine yapılacak. Aylığa müstehâk dul ve yetimi bulunmayanların ise vârislerine ödenecek.



ÖZEL BANKALAR DA İŞ’LE PROMOSYONA BAŞLIYOR



11.5 milyon emekliye, aylıkları karşılığında promosyon ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında önceki gün atılan imzanın ardından dün de Türkiye İş Bankası ile protokol imzalandı. SGK’nın, promosyon ödemesi için özel bankalarla yürüttüğü görüşmeler sonuç verdi. 818 bin emekli müşterisiyle özel bankalar arasında ilk sırada yer alan İş Bankası ile protokol imzalanmasıyla, özel bankalar da promosyon sürecine dahil oldu. Promosyon ödemelerine en geç mart ayında başlanacak. Ödemelere nisan ve mayıs aylarında da devam edilecek. Banka promosyonu kapsamında emeklilere toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödenecek. Emekliler, SGK ile protokol imzalayan bankalara müracaat ederek paralarını alabilecekler. Kamu bankaları emeklilere, 3 yıl için bin liranın altında emekli aylığı alanlara 300 lira, bin ila 2 bin arasında aylık alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde aylık alanlara ise 450 lira promosyon verecek.



İŞ MAHKEMESİNDE VERDİĞİNİZ İFADE SONRA SİZİ ÜZMESİN



Yargıtay, mahkemede tanıklık yapan kişinin verdiği ifadenin, ileride kendisinin açacağı davada işveren tarafından delil olarak kullanılabileceğine hükmetti.



Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2016/1876 sayılı kararına konu olan dosyada, davacı işçinin bir başka davada tanık olarak verdiği ifade, aleyhine kullanıldı. Davacı işçi, açtığı davada günde 16 saat çalıştığını, çalışma saatlerinin gece 00.30’a kadar sürdüğünü, milli bayramlarda ve genel tatil günlerinde cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere çalıştırıldığını belirterek fazla mesai, hafta tatili ve milli bayram-genel tatil günlerine ilişkin ücretlerinin ödenmesini talep etti. Yerel mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak işçinin 7.30-22.30 saatleri arasında çalıştırıldığını kabul ederek fazla mesai ödenmesine hükmetti. Ancak, işveren, davacı işçinin daha önce bir başka işçinin açtığı davada tanık olarak ifade verdiğini, o davadaki ifadesinde genel olarak 8.00-18.00 saatleri arasında çalıştıklarını, bayram ve pazar günleri çalışmadıklarını söyledi. Yargıtay, bu beyanının davacı işçiyi bağladığını, fazla çalışma hesabının işçinin tanıklık yaptığı dosyada vermiş olduğu ifadeye göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.