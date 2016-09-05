05 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Emeklilik bekleyen memura kötü haber!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, emekli olmak için temmuz ayını bekleyen binlerce kamu çalışanını da etkiledi

    05 Eylül 2016 Pazartesi 08:57
    Emeklilik bekleyen memura kötü haber!
    FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan kişilerin yanı sıra diğer kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları da beklemeye alındı. 2 Eylül Perşembe günü yayımlanan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emeklilik işlemleri olağanüstü hal süresince askıya alındı.

    KHK'ya göre emeklilik dilekçesinin işleme konulabilmesi için yetkili makamın 1 ay içinde onaylanma zorunluluğu olağanüstü hal döneminde uygulanmayacak.

    Bu değişiklik, olağanüstü hal ilan edildiği 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

    Dolayısıyla yetkili makamların 1 aylık süre dolduğu için yasal zorunluluk nedeniyle onayladığı emeklilik talepleri de yeniden askıya alınacak. (Habertürk)
    Anahtar Kelimeler: Emeklilik, Memur Emeklilik, Emeklilik Bekleme

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Belki bir gün gelir
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Çin'le 3 anlaşma imzalandı
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Körfez'den Ahmet Karaçam'a
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz