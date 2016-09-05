Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, emekli olmak için temmuz ayını bekleyen binlerce kamu çalışanını da etkiledi
05 Eylül 2016 Pazartesi 08:57
FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan kişilerin yanı sıra diğer kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları da beklemeye alındı. 2 Eylül Perşembe günü yayımlanan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emeklilik işlemleri olağanüstü hal süresince askıya alındı.
KHK'ya göre emeklilik dilekçesinin işleme konulabilmesi için yetkili makamın 1 ay içinde onaylanma zorunluluğu olağanüstü hal döneminde uygulanmayacak.
Bu değişiklik, olağanüstü hal ilan edildiği 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Dolayısıyla yetkili makamların 1 aylık süre dolduğu için yasal zorunluluk nedeniyle onayladığı emeklilik talepleri de yeniden askıya alınacak. (Habertürk)
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