Emekliye promosyonda yeni gelişme! Şartlar kalktı!

Yaklaşık bir senedir devam eden emekliye promosyon görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Emekliler hangi bankadan maaşlarını almak istiyorlarsa o bankayla anlaşacak. Tek şart ise emeklinin 3 yıl boyunca maaşını o bankadan alacağını taahhüt etmesi
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekliye promosyon konusunda müjdeyi verdi. Bakan, promosyon almak isteyen emekliler için gerekli şartların kaldırıldığını ve sadece emeklinin maaşını alacağı banka ile bir konuda protokol imzalayacağını söyledi. Emekli sadece bankaya 3 yıl boyunca maaşını o bankadan alacağına dair imza atmak durumunda. Bakan'ın açıklamasına göre bunun dışında emekliden başka hiçbir evrak istenmeyecek.
Bakan bankalara gerekli talimatları verdiklerini belirterek, emeklilere başka şartın olmayacağını söyledi.
Alınan bilgiye göre emekliye promosyon ödemesi 1 Mart itibariyle başlıyor. 12 milyon emekli, bankalardan farklı oranlarda promosyon almak hakkı kazanıyor.
Ödemeler üç ay boyunca devam edecek. Yani bütün emekliler aynı ayda ödeme alamayacak.
Yaklaşık bir yıldır gündemde olan emekliye promosyon ise 300 TL'den başlayacak. Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekli 300 lira ödeme alırken, 1000-2000 TL arasında maaş alan emekli ise 375 TL alacak. Maaşı 2000 TL üzeri olan emeklinin alacağı promosyon da 450 TL olacak.