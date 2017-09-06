Emlak vergisine itirazı olan için yarın son gün!

Emlak vergisine itiraz süresi yarın sona eriyor. Emlak vergisi miktarına itirazı olan vatandaşlar 7 Eylül mesai bitimine kadar dava açabilecek

Belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenen ve önümüzdeki 4 yıl boyunca vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi 7 Eylül 2017 tarihine uzatılmıştı. Belirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yüksek tutarda tespit edildiğini düşünen vatandaşların vergi mahkemesine yarın mesai bitimine kadar itiraz davası açması gerekiyor.



Emlak vergisine nasıl itiraz edilir?



213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye’de bulunan tüm binalar, araziler ve arsalar emlak vergisine tabi bulunuyor. Emlak vergisi oranları, Emlak Vergisi Kanununun 11. maddesine göre tespit ediliyor. Tespit işlemi Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinde gösterilen usule göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak yapılıyor. Vergi değeri ise Takdir Komisyonlarınca dört yılda bir kez hesaplanıyor.



2018 yılında yeni belirlenen vergi değerleri yürürlüğe girecek ve 4 yıl süre ile geçerli olacak. Herhangi bir vergi mahkemesi nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen vergi değeri kesinleşecek.

Dava açmak için muhtarlıklardan takdir komisyonu kararının alınması gerekiyor. Aynı cadde ya da sokaktaki bir mükellefin dava açması da yeterli olacak.



Dava sonucundan söz konusu yerdeki mükellefler yararlanabilecek.