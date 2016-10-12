Emniyet alarmda. Bu teröristler aranıyor

Diyarbakır Emniyeti alarma geçti, tüm birimleri uyardı. Bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerin fotoğrafları dağıtıldı

Diyarbakır'da bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerin tespit edilmesi polis ekiplerini alarma geçirdi.



HER YERDE ARANIYORLAR



Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da özellikle şehir merkezinde bombalı eylem hazırlığında olan teröristlerin her yerde arandığı bildirildi.



EYLEM HAZIRLIĞINDALAR



Güvenlik birimlerine gönderilen yazı ve resimlerde aranan şahısların şehir merkezinde ve ilçelerde bombalı araçla eylem hazırlığında olduğu belirtildi. Tüm birimlerin uyarıldığı ve söz konusu şahısların görüldükleri yerde canlı bomba olma ihtimallerinin de değerlendirildiği ifade edilerek, güvenlik güçlerinin şahıslara kontrollü bir şekilde yaklaşmaları ve dikkatli olmaları istendi.



GÖREN EMNİYETİ ARASIN



Ayrıca resimlerde bulunan teröristlerin görüldüğü yerlerde 155 veya 156 polis ve jandarma imdat telefonlarına bilgi verilmesi istendi.