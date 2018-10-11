Emniyette Arapça eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğünde görevlendirilen 20 personele, Katar İçişleri Bakanlığı Polis Eğitim Enstitüsünde Arapça dil eğitimi veriliyor

Emniyette Arapça eğitimi
11 Ekim 2018 Perşembe 10:07

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim ve Öğretim Konulu İşbirliği Protokolü" ile 2017 yılında "Türkiye Polis Akademisi ile Katar Devlet Polis Koleji Arasında Eğitim ve Akademik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Söz konusu protokoller çerçevesinde, 1 Ekim 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilen 20 personelin, Katar İçişleri Bakanlığı Polis Eğitim Enstitüsünde Arapça dil eğitimi devam ediyor.

Etiketler; #emniyet #arapça #dil #eğitim #polis
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