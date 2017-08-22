En çok çalışan ülkelere belli oldu

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerin yıllık ortalama çalışma saatlerini açıkladı

Interpress’in araştırma verilerini inceleyerek elde ettiği sonuçlara göre ilk sırada 2 bin 246 saatle Meksika yer alırken, ikinci 2 bin 113 saatle Güney Kore, üçüncü ise 2 bin 42 saatle Yunanistan oldu. Yıllık ortalama en yüksek çalışma saatlerine sahip dördüncü ülke 1.988 saatle Şili olurken, Polonya ise 1.963 saatle beşinci sırada yer aldı.



Türkiye en çok çalışan 11. ülke …



Yapılan araştırmaya göre Türkiye 35 ülke içinde 1.832 saat yıllık çalışma süresiyle 11. sırada yer aldı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) hazırladığı listeye baktığımızda 1.790 saatle Amerika Birleşik Devletleri’nin 13. sırada olması dikkat çekerken İtalya 1.725 saatle 18. İspanya 1.691 saatle 21. ve İngiltere 1.674 saatle 23. sırada yer aldı.



En az çalışan ülke Almanya …



Yıllık çalışma saatleri en az olan beş ülke ise sırasıyla 1.371 saatle Almanya, 1.419 saatle Hollanda, 1.424 saatle Norveç, 1.457 saatle Danimarka ve 1.482 saatle Fransa yer aldı.

