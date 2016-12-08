En çok İzmir etkileniyor

'Türkiye Kış Saati Uygulamasına Geçsin' adı altında change.org isimli sitede kampanya başlatan 23 yaşındaki Gizem Çınar, uygulamaya tepki gösterenlerin sayısının 25 bine yaklaştığını belirterek, 'İzmir en batı illerden birisi. Bu durumdan en çok biz etkileniyoruz' dedi

Müge Yunt - İzmir'de Gizem Çınar isimli 23 yaşındaki endüstri mühendisi Change.org isimli siteden Türkiye'nin kış saati uygulamasına geçmesi için kampanya başlattı. Yaklaşık 3 hafta önce kampanyayı başlatan Çınar 25 bine yaklaşan imza sayısının umduğundan çok ilgi gördüğünü söyledi. Çınar, 'Şu anda biyolojik saatimizin dışında bir zaman diliminde yaşıyoruz. Aynı meridyenlerin saatini kullanmıyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Bir ucuyla bir ucu arasında 76 dakikalık zaman farkı var. Biz o 76 dakikanın da dışındayız. İzmir'de yaşıyoruz ve en çok etkilenen biziz. Bizim ülkemiz zaten belli bir saat dilimine ait. Bütün dünyanın uygulamış olduğu belli bir kural var. Karara o kadar tepkiye rağmen herhangi mantıklı bir açıklama getirilmedi. Daha sonra change.org'da böyle bir kampanya başlatarak sesimizi duyurabilirim diye düşündüm. Neredeyse kış bitecek. Aralık'ın 21'ine kadar günlerin kısalacağını biliyoruz. Sabah 08.30'da güneşin doğuşunu görmek istemiyorum. Böyle bir şeye öncülük etmek istedim. Elimden geldiğince yaymaya çalıştım. Beklediğimden fazla kişi imza atmış ancak sürekli değişen gündemimiz nedeniyle bu uygulamanın medyada çok fazla yer almadığını düşünüyorum. Biraz gölgede kaldı' dedi.



'Psikolojik olarak etkileniyoruz'



Kampanyanın muhatabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji Bakanı Berat Albayrak olduğunu belirten Çınar, 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne mensup bir bireyim. Yapmam gereken neyse onu yapıyorum. Bir şeyden rahatsızsam onu dile getiriyorum. Bunu dile getirebileceğim kişilerin de bu kararın geçmesinde imzası olanlar olduğunu düşünerek böyle bir şey yaptım. Kampanyanın sonuna konunun muhatabı olabilecek kişileri yazdım' dedi. Kış saatine geçilmemesiyle ilgili ortaya çıkan problemlere de dikkat çeken Çınar, 'Zaman diliminin UTC+3 olarak kalmasından dolayı sağlık problemleri oluşabilir. Örneğin, daha az gün ışığına bağlı D vitamini eksikliği neticesinde kemik gelişimi ve bağışıklık sisteminde sorunlar ortaya çıkabilir. Psikolojik olarak da insanların güneş doğmadan uyanmaları; depresyon, anksiyeteye bağlı olarak mutsuzluk, verimsiz olma gibi sorunları doğurabilir' dedi. Güneş enerjisi ile iş yapan şirketlerin olduğunu hatırlatan Çınar, şirketlerin de bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtti. Çınar, 'Globalleşen ekonomide uluslararası ekonomik faaliyetlerde bulunan şirket çalışanlarının dünyanın; ticaret, sanayi, bilim, ekonomi ve daha birçok alanda önde gelen ülkeleriyle yaşadıkları iletişim problemine neden olacak. Bu sebeple gerekli araştırmaların yapılarak bu uygulamanın kaldırılmasını, gün ışığından daha fazla faydalanabildiğimiz önceki uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz' dedi.