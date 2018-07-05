En İlginç Evlilik Teklifleri

Evlilik, hayatımızın en büyük adımlarından bir tanesi olarak görülüyor. Durum böyle olunca hayatımızı birleştirmeye karar verdiğimiz kişiye yapacağımız evlilik teklifi de bir o kadar büyük bir adım haline geliyor

Evlilik, hayatımızın en büyük adımlarından bir tanesi olarak görülüyor. Durum böyle olunca hayatımızı birleştirmeye karar verdiğimiz kişiye yapacağımız evlilik teklifi de bir o kadar büyük bir adım haline geliyor. Her ne kadar evlilik teklifinin temel yapısında bir tektaş yüzük ile evlilik teklif etmek olsa da işin arka planı daha karmaşık bir halde. Evlilik teklifi başlı başına bir karmaşa veya stres aracını dönüşüp teklif edecek kişi için zor anların nedeni olabiliyor. Bu yazımızda evlilik teklifi etmenin birbirinden farklı ve ilginç yollarını sizler için derledik.

Drone ile Evlilik Teklifi

Son yılların popüler araçlarından bir tanesi olan dronelar kendilerini evlilik teklifleri esnasında da gösteriyor. Gökyüzünün sonsuz maviliklerden gelerek tektaş yüzüğü teklif edilecek kişinin önüne bırakması ile farklı bir heyecan yaratabilirsiniz. Özellikle yüzüğü bardağın içine atmaktan sıkılanlar için ya da teknolojiyi evlilik teklif ederken kullanmak isteyenler için en ideal yöntemlerden birisi konumunda.

Su Altında Evlilik Teklifi

Evlilik teklif etmenin bir diğer ilginç yoluysa su altından geçiyor. Özel tasarımlı su altı lokantaları ya da herhangi bir dalış esnasında yapabilecek evlilik teklifi unutulmaz bir durum yaratıp teklifi daha özel ve ilginç bir hale gelmesini sağlıyor. Özellikle tek taş yüzük , öncesinde denizde bir yere yerleştirilip, bir anda bulunmasıyla yapılan evlilik teklifi en çok tercih edilen yöntemlerden birisi olarak ön planda.

Mistik Yerlerde Yapılan Evlilik Teklifi

Her ne kadar evlilik teklifi yapmak için şık bir restaurant seçiliyor olsa da kimisi insanlar bunu aşarak farklı mekanlara o büyülü teklifi taşıyor. Özellikle mağara, göl ya da kimsenin bilmediği bir deniz koyunda yapılan evlilik teklifleri ilginç olmak kalmayıp daha romantik bir hale geliyor. Sıradan bir gezi olarak düşünülen bir organizasyonda, hayali kurulan o tektaş pırlantanın verilmesi, çoğu kadın için unutulmayacak bir anı olarak akıllarında yer buluyor.





Futbol Maçlarında Evlilik Teklifi