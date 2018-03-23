En İyi Jakuzi Markası Ve Jakuzi Fiyatları

Başlangıçta sadece su vardı. İnsanlığın ayrılmaz bir parçası olan suyun, sıcak olduğunda oldukça iyi hissettirdiği fark edildiğinde yeni bir meslek doğdu. Sıcak bir küvete bakmak, onlarca yıllık yenilikçiliğe ve arkasındaki mühendislik harikasına bakmak demektir

1950’lerin başlangıcında kullanılmaya başlanmasından bu yana, su terapisi sağlayan ve en sık tercih edilen sistemlerin başında gelen jakuziler, çoğunlukla çok kişilik olarak tasarlanırlar.

Çift Kişilik Jakuzi Modelleri

Düz ve oval olarak üretilen ahşap ve akrilik görünümlü jakuzi modelleri, çeşitli boyut ve kullanım alanlarına göre tasarlanıyorlar. Prestij banyo çift kişilik jakuzi modelleri, eşiniz ya da çocuklarınızla, suyun iyileştirici gücünü, sıcak su masajı ile birleştirerek sorunsuz bir şekilde jakuzi keyfi yaşamanıza imkân veriyor.

Jakuziler, her bütçeye hitap edebilmesi için, eko sistem, lüks sistem ve dijital sistem olarak farklı modellere sahiptir.

Eko Sistem

20 jetli olan eko modeller, 1. Sınıf akrilik yüzeye sahip olup, ankastre küvet bataryası, yanlarda bulunan hidro masaj jeti, rahatlık sağlamak ve boyun ağrılarını engellemek için baş yastığı, minimum rahatsızlık için kumanda paneli, tercihe göre su hızı ayarlama ve yükseklik ayarı gibi özelliklere sahip olarak, herkesin bu keyfi yaşaması için özenle üretiliyorlar.

Lüks Sistem

Eko sistemlerde bulunan 1,2 HP gücündeki tek motor, lüks modellerde 2 adet kullanılıyor. Ek olarak tabandan 16 adet hidro masaj jeti ile suyun size her yönden çarparak tarifi güç bir masaj deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Dijital sistem

Daha fazlasını isteyenler için dijital sistem pek çok ek özellik barındırıyor. Dijital kontrol paneline sahip 36 jetli dijital sistemlerde, radyo dinlemeniz mümkün hale geliyor. 7 farklı renkte aydınlatma, hoparlör, su seviyesini ölçen hassas sensörler ile jakuzi keyfinizi bir üst seviyeye çıkarmak mümkün hale geliyor.

Üretim ve kullanılan malzemelerdeki kalite, sağladığı fiyat performans ölçeği ile birleştiğinde Prestij Banyo en iyi jakuzi markası olarak göze çarpıyor. İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde montaj hizmeti sunan www.prestijbanyo.com kurulumdan önce keşif yaparak olası olumsuz durumların önüne geçiyor.

Geniş ürün skalasına göz atmak ve ürünlerle ilgili detaylı bilgiler edinmek için en iyi jakuzi markası Prestij Banyo internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Jakuzi Fiyatları Ne Durumda

Jakuzi, banyo küvetine benzer bir görünüşte olan, fakat banyo küvetine nazaran sadece banyo yapmak için kullanılan bir sistem değildir. Tam aksine, sağlık sorunlarına cüzi miktarlarda çözüm bulmak ve günün yorgunluğuna atmak için kullanılan jakuzi, sistemi dahilinde suya hareket vererek masaj etkisi gösteren bir araçtır. Jakuzi kullanımından sonra, su hareketlerinin vücuda inanılmaz derecede bir rahatlama verdiğini göreceksiniz. www.prestijbanyo.com ailesi olarak otel konforunu yaşatacak jakuzi modellerimize sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Jakuzi Çeşitlerimiz

Geçmiş zamanlarda neredeyse sadece otel ve lüks evlerde gördüğümüz jakuzilerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun belli başlı sebepleri olmakla birlikte, az yer kaplaması ve masaj etkisi yaratması tercih sebepleri arasında yer almaktadır. www.prestijbanyo.com sitesinde her ölçüye uygun jakuzi modellerimizi görebilirsiniz. İstediğiniz ölçülere göre ve modele uygun imalat imkanlarımız bulunmaktadır. Geniş, düz, ahşap, duşa kabinli compact, renkli, asimetrik, oval, kare, dikdörtgen, tek ve çift kişilik modellerimizi sitemizde beğeninize sunmuş bulunmaktayız.

Compact Jakuzi Modelimiz

Jakuzi denince aklınıza gelen şeyi tahmin etmekteyiz. Fakat sınırlarımızı bu aşamada zorlamış olduğumuzu gururla söylüyoruz. Çünkü compact jakuzi modellerimizde duşa kabin olmakla birlikte, masaj sistemlerimize arttırmış bulunmaktayız. Ekonomik Jakuzi modelimizin teknesi içerisinde 6 adet hidromasaj jeti, sırtınız için ise 10 adet mesaj jeti bulunmaktadır. Eğer bunları yeterli bulmuyorsanız, lüks ve buharlı dijital sistemlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Jakuzi Fiyatlarımız

Jakuzi fiyatları piyasa şartlarının altındadır. Şu anda %50 indirimli birçok modelimiz sitemizde yerini almıştır. Örneğin, 150*150 ölçülerine sahip jakuzi modelimizin fiyatı 4.602 TL'den, 2.301 TL'ye düşürülmüştür. İstediğiniz ölçülere sahip jakuzi modellerini tek ve çift kişilik seçenekleriyle incelemenizi önemle rica ederiz. Zira lüks olarak düşündüğünüz jakuzi, sizin yorgunluğunuzu anlayan ve hemen çözüm bulan en iyi arkadaşlarınızdan biri olacaktır.

Jakuzi Montajlama Aşaması Ve Ödeme Seçenekleri

İstanbul-Pendik imalat merkezimizdir. Ücretsiz montajlama servisimiz İstanbul ve Kocaeli illerde olmakla birlikte, başka illerden sipariş verirseniz 0216 597 17 96 numarasından bizi arayabilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. sipariş verdiğiniz ürünler nerede olursanız olun 5 iş günü içerisinde teslim edilir ve montajlama işlemleri kısa sürede tamamlanır. Ayrıca ödeme seçeneklerimizde, her bütçeye uygun taksit imkanımız bulunmaktadır.