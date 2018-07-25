En İyi Sap2000 Kursu

Yapı modellerinin boyutlandırılması, analizi ve geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş olan Sap2000 programı, her çeşit yapı ve köprülerin, sonlu elemanlar metodu kullanılarak Lineer ile Lineer olmayan 3D dinamik 3D statik çözüm ve boyutlandırılması açısından etkilidir.

Yapı modellerinin boyutlandırılması, analizi ve geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş olan Sap2000 programı, her çeşit yapı ve köprülerin, sonlu elemanlar metodu kullanılarak Lineer ile Lineer olmayan 3D dinamik 3D statik çözüm ve boyutlandırılması açısından etkilidir. Sap2000 programı ile yalnızca beton yapıları değil ayrıca çelik konstrüksiyon yapılar ile köprüler gibi özel yapıların da hesaplarını ve dizaynını yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Sap2000 programı, inşaat mühendisleri tarafından tercih edilmekte olan genel bir programdır. Bu programı öğrenebilmek için en iyi Sap2000 kursu araştırmanız sonucunda kurs programına kayıt olarak öğrenebilirsiniz.

Sap2000 Kursuna Kimler Katılabilir?

Sap2000 eğitim programına dahil olmak isteyenlerin, bilgisayar ön eğitimini almış olmasının yanı sıra yapı statiği hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sap2000 kurslarına ve eğitim programlarına, inşaat mühendisleri, teknikerler, inşaat mühendisliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile yapı statiğine ilişkin bilgi sahibi olan teknik personelin katılması mümkün olan eğitim programıdır.

Sap2000 Eğitiminin Kariyerinize Olan Katkıları,

Yapı sektöründe dizayn ve teknik analiz konularında faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı tüm firmaların, yardımcısı ve ihtiyacı olan Sap2000 programı, her çeşit yapı ile köprülerin, sonlu elemanlar metodu kullanılarak lineer ve lineer olmayan 3D dinamik ve 3D statik çözüm ile boyutlandırılması için gereklidir. Bu sebepten dolayı da bu sektörde kariyer yapmak isteyen mühendisleri rakiplerinden öne geçirecek olan bir yazılımdır. Sap2000 programını diğer benzer programlardan ayıran ve farklı kılan özelliği ise, yalnızca beton yapılar değil ayrıca köprüler ve çelik konstrüksiyon gibi özel yapıların da hesaplarının ve dizaynının yapılabiliyor olmasıdır.

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