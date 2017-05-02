En İyi Tenis Ayakkabısı Rehberi

Tenis sporu yıllar içinde radikal bir değişime uğradı ve birçok oyuncu şimdi daha agresif ve daha güçlü bir şekilde topa vurarak stilini geliştiriyor. İhtiyaçlarınıza en uygun ve en iyi tenis ayakkabısı seçimi ayak tipinizin, ayak boyutunuzun, oyun stilinizin, oynadığınız zemin türünün ve tabii ki istediğiniz malzeme ve renk türünün tercihini yakından incelemenizi gerektirecektir. Sonuçta, iyi düzeyde hız, çeviklik ve esneklik sağlayan bir çift ayakkabı bulmak isteyeceksiniz ve nasıl oynandığına göre dayanıklılık.

Erkekler ve Kadınlar için En İyi Tenis Ayakkabısı Markaları

Tenis ayakkabıları, hızlı duruş ve başlama, kısa sprintler, yanal hareketler, zıplama ve hızlı pivotlar gibi faktörleri dikkate alarak zemin sertliklerini tutacak şekilde tasarlanır. Bu nedenle tenis ayakkabıları ekstra yanal destek, daha ağır ve sert malzemeler, daha fazla yastıklama, şok emme, takviyeli tabanlar ve başparmak desteklerine sahiptir. Adidas, New Balance, Nike, Wilson ve Yonex ayakkabı markaları duymuş olduğunuz tenis sporuna hakim markalardır ve ilk modellerinden beri, daha sert, daha iyi, daha hızlı ve güçlü oynamaya yardımcı olan yeni teknolojilerle sürekli gelişiyor.

Ayak Tipine Göre Tenis Ayakkabısı Seçimi

Tenis ayakkabısı seçiminde en önemli kriter, ayak tipidir. Üç temel ayak tipi vardır: Düztaban (overpranator), normal ayak (neutral), çukur taban (underpronator). Ayak tipinizden emin değilseniz, basit bir "ıslak test" bunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Basitçe ayağınızı ıslatın ve izi görebileceğiniz zemin üzerine basın.

Çıkan iz tam bir taban ise düztaban olarak tanımlanır ve bu ayak tipinde dizlere çok fazla yük bineceğinden yaralanma riski olabilir. Her adımda ayaklarını içeriye doğru eğme eğilimindedir ve dengelenen tenis ayakkabılarına ihtiyaç duyarlar.

Ayak iziniz kemer bölgesinde ılımlı görünüyorsa nötrdür, bu "normal" ayak tipi olan sporcular tipik olarak herhangi bir tenis ayakkabısını deneyebilir.

Ayak izi geniş, açık bir alan bırakıyor ise underpronator (çukur taban) ayak tipidir. Bu tip ayakları olan sporculara iç yastığı yüksek, destekleyici modeller önerilir.

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