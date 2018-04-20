En Kaliteli Elektronik Sigara

Elektronik Sigara sizin sigara alışkanlığınızı değiştirmeniz ve bağımlılığınızı yenmeniz için yardımcı olacak bir üründür.

Elektronik sigara sizin sigara alışkanlığınızı değiştirmeniz ve bağımlılığınızı yenmeniz için yardımcı olacak bir üründür. Son dönemde ülkemizde de çok yaygın bir şekilde kullanıldığını söyleyebileceğimiz bu elektronik sigaralar, teknolojik bir cihaz olduğu için kolay eskime ve kullanım süresini doldurma gibi bir duruma sahip değildir. Bu nedenle elektronik sigara likitlerle ve pillerle çalıştığı için tekrar tekrar kullanılabilecek bir cihazdır. Sigara kullanma yaşı oldukça düştüğü için artık günümüzde çok sayıda kişi sigara kullanmaya başlamış ve bu bağımlılıktan kurtulamamıştır. Özellikle kamunun sigara bırakma anlamında yaptığı çalışmalar da yetersiz kalmıştır. Elektronik sigara kullanmanın bilinen bir zararı yoktur ve bu anlamda verilen bilgilerin çoğu yanlıştır. Önemli sağlık örgütünün yaptığı incelemeler göstermiştir ki elektronik sigaralar normal sigaralara oranla % 95 daha sağlıklıdır. Kalan % 5’lik kısımda elektronik sigata hakkında yeteri kadar çalışma yapılamamasından kaynaklıdır. Bu nedenle Avrupa içerisinde çok yaygın olarak elektronik sigara kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik Sigarayla Sigara Bağımlılığından Nasıl Kurtulunur? Elektronik sigara kullanarak sigara bağımlılığından kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken bağımlılık derecenize göre karar vermektir. Çünkü uzun yıllar sigara içenler, birden nikotinsiz likitlere geçemeyeceği için öncelikle nikotin bulunan likit sıvıları elektronik sigara içerisinde kullanmalıdır. Ardından yavaş yavaş nikotin oranı düşük olan likit sıvılara geçerek 3 ay gibi kısa bir sürede sigara bağımlılığından kurtulabilirsiniz. Tr elektronik sigara ürünleri içerisindeki likit sıvıları alırken sahte olmamasına da özen göstermeniz gerekir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki ilk 72 saat bağımlılıkta çok önemlidir. Çünkü nikotini vücudunun isteme süresi sadece 72 saattir. Bu süreden sonraki isteme durumu edinilmiş bir alışkanlık olduğu için tamamen psikolojiktir. Vereceğiniz bu psikolojik savaşta size yardımcı olacak Tr Elektronik Sigara ürünlerini internetten de kolaylıkla satın alabilirsiniz. Elektronik Sigara Seçimi Nasıl Yapılmalıdır? Elektronik sigara seçiminde hazne büyüklüğü ve sizin bağımlılığınız önemli bir değişkendir. Çünkü eleaf pico gibi büyük hazneli elektronik sigaralar gerçek bir sigara bağımlıları için oluşturulmuş geniş hazneli ürünlerdir. Ancak bunun dışında kategori halinde anlatacak olursak şunlardan bahsedebiliriz:

Sigara modeline benzer olanlar: İsminden anlayacağınız gibi sigara modeline benzemektedir ve boyutu da bu şekildedir. Ancak küçük pille çalışır ve sigara tiryakilerini tatmin etmez.

Kalem model olanlar: Sigara modelinden daha büyük olsa da gerçek bağımlıları bu da tatmin etmeyecektir.

Mod ve tank model olanlar: Eleaf pico gibi büyük hacimli ve gerçek sigara bağımlıları için oluşturulan modeldir diyebiliriz. Bu modeller sizin sigarayı bırakmanızda size yardımcı olacaktır.

Elektronik Sigaraların Avantajları Nelerdir?

Normal sigara içicisi olan ve bunu bir bağımlılığa dönüştüren herkesin kullanarak bu bağımlılıktan kurtulabileceği elektronik sigaralar avantajları nedeniyle son zamanların en popüler icatlarından biri olmuştur. Özellikle Avrupa içerisinde daha yaygın olan eleaf pico gibi modelleri olan bu elektronik sigaralar % 20’ye varan kesin bırakma başarısı oranına sahiptir. Zaman içerisinde daha da yaygınlaşması beklenen bu ürünlerin avantajları da şunlardır:

Pasif içicilik oranını indirecek ve duman vermediği dışarıya buhar verdiği için çevre sağlığı açısından daha avantajlı olacaktır.

Normal sigaradan çok daha zararsızdır.

Ekonomik anlamda da sigaraya göre daha avantajlıdır

Yangın çıkarma riski yoktur.

Siz de yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı eleaf pico gibi iddialı elektronik sigara markalarını kullanmak isteyebilirsiniz.

En İyi Elektronik Sigara Modelleri Nelerdir?

Piyasada son zamanlarda satışı artan elektronik sigaralar artık geniş hazneli olanları ve akıllı ekrana sahip olanları gibi farklı modellerle karşımıza çıkmaktadır. Avrupa içerisinde de çok kullanılan eleaf pico modeli paslanmaz çelikten üretildiği için senelerde dayanıklı olacaktır. Ayrıca dişli olan ve pille çalışan bu modelin paketi içerisinde Usb kablo ve kullanım kılavuzuna kadar detaylı birçok ürün bulunmaktadır. Eleaf pico dışında sayabileceğimiz modellerden biri de smok alien modelidir diyebiliriz. Bu ürün 220 W dışarıya çıkış gücüne sahip olduğu için kuvvetli bir buhar verme imkanına sahiptir. Kullanması kolay olan smok alien üç aşamalı olacak şekilde kullanılır. Bunlar tankın üst kapak kısmını açmak, likiti sağ kısımdan dökmek ve ardından da üst kapağı kapattıktan sonra en az 5-10 dakika bekleyerek nemlenmesini sağlamaktır. Bu sayede smok alien içime hazır bir hale gelecektir ve kolaylıkla kullanabileceksiniz. Geniş ve rahat okunabilir bir ekrana sahip olduğu için kullanışlı olduğunu söyleyebileceğimiz smok alien model sigaralar aynı zamanda ezber bozan yapısıyla dikkatleri üzerine çeker. İnternetten sipariş ettiğiniz zaman kit halinde paketiyle evinize kadar gelecektir. Rahat kullanımı nedeniyle her yaştan insan kolaylıkla smok alien ürünü nasıl kullanacağını kavrayacaktır.

Dünya Çapında Kullanılıyor

Saydığımız ürünlerin çoğu dünya çapında kullanılan ürünler olduğu için sigara bağımlılarının tercih ettiği ürünler arasında geliyor. 3 ay gibi kısa bir sürede sigarayı bıraktıracak olan elektronik sigaralardan siz de bir an önce sipariş edebilirsiniz diyebiliriz.