En moda kısa saç kesim modelleri

Üşengeçler için birbirinden güzel kısa saç modellerini açıklıyoruz.

En moda kısa saç kesim modelleri
10 Eylül 2018 Pazartesi 14:01
Üşengeçler için birbirinden güzel kısa saç modellerini açıklıyoruz. Malum bulutlar artık tamamen kayboldu ve güneş yüzünü gösterdi. Kavurucu sıcakların boncuk boncuk terlettiği bugünlerde saça şekil vermekte bir hayli zorlaşıyor. Salık bıraksan; güneşin yanı sıra ensede toplanan saçlar da terletiyor. Toplasan; hep aynı model. Yani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık! O halde biz bu yazıyla size biraz yardımcı olalım. Sizler için kısa saç modelleri 2018-2019 araştırdık. Kısa saç modelleri resimli bir şekilde sayfamızda bulmanız mümkün. Eğer saçlarınız uzun ve radikal değişikliklerden hoşlanıyorsanız; hem kolay hem de rahat kısa saç modelini deneyebilirsin. Bu yıl zahmetsiz saç moda! Kısa saç gerçekten çok zahmetsiz. Kurutması, şekil vermesi, taraması, açması oldukça kolay. Özellikle de uzun uzun saça şekil vermeyle uğraşmak istemeyenler ya da bu süreçten sıkılanların mutlaka tercih etmesi gerekiyor. Hatta kısa saç modellerini kesime göre, hiç şekil vermeden duştan çıktığın gibi kullanmakta mümkün. İşte kolayca kullanabileceğiniz; ayna karşısındaki harcadığınız vakti en aza indirecek birbirinden tarz, birbirinden güzel saç modelleri!

Katlı bob kesim

Bu saç kesimini dağıt dağıtabildiğin kadar! Ne kadar dağıtırsan tarz görünümü o kadar elde etmiş olursun. Son zamanlarda oldukça trend olan bob kesim, saçların bu versiyonunda saçın arka ve ön kısmı yanlara göre biraz daha kısa oluyor.   Ön kısımda burun hizasından çeneye kadar inen katlar da modele ayrı bir hava katıyor. Bu saç modelini yaptırdığınızda; hemen köpükle şekil vererek, hızlıca hazırlanabilirsiniz.

Küt Saç Modeli

Küt saç modeli ezelden beri var olan ve her dönem popülerliğini koruyan bir saç stilidir. Özellikle de son zamanlarda blogger ve vloggerlar tarafından sıklıkla kullanılmakta. Sosyal medyada adeta bir akım haline gelen bu model; kişiye oldukça farklı bir hava katıyor. kadindamoda.com
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