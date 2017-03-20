En mutlu ülke Norveç, peki Türkiye kaçıncı sırada?

Hazırlanan rapora göre en mutlu ülke Norveç, Türkiye ise bu sıralamada...

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın (SDSN) ‘ Dünya Mutluluk Günü’ olan bugün yayınladığı 5. Dünya Mutluluk Raporuna göre Norveç dünyanın en mutlu ülkesi. Türkiye ise dünya mutluluk endeksinde 69. sırada yer alıyor.

Raporun yazarları son yıllarda düşen petrol fiyatlarına bağlı olarak Norveçliler’in alım gücündeki düşüşe karşın olumlu trendin devam etmesini, mutluluğun sadece kazançla ilgili olmadığına, mutluluğu etkileyen başka etkenlerin de olduğuna vurgu yapıyor.Rapor yazarlarından British Columbia Üniversitesi profesörlerinden John Helliwell bu durumu ‘‘Bu dikkat çekici bir örnek. Norveç petrol gelirlerini gelecek neslin mutluluğu için yatırıma ayırarak, petrol üreticisi bir çok ülkenin içine düştüğü ekonomik dalgalanmalara karşı kendini korudu. Günümüz yerine, geleceğe hedeflenmek yüksek düzeyde karşılıklı güven, toplumda düzen, cömertlik ve iyi yönetimi kolaylaştırdı’’ diye değerlendirdi.Norveç petrol gelirlerini 1990 yıllarda ‘gelecek fonu’ nda biriktirmeye başlayarak dünyanın en büyük fonlarından birini oluşturdu.Türkiye’nin 155 ülke arasında 69. sırada yer aldığı dünya mutluluk endeksinde son sıralarında ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi ve Tanzanya bulunuyor.Dünyanın en mutlu 10 ülkesi sıralamasında, Norveç’in ardından Danimarka, İzlanda, İsviçre, Finlandiya, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve İsveç geliyor. ABD ise 14.sırada yer alıyor.Bu yılki mutluluk endeksi değerlendirmesinde kişi başına düşen ulusal gelir, ortalama yaşam süresi, yolsuzluk gibi kriterlerin yanı sıra ilk defa işyerlerindeki mutluluk faktörü de dikkate alındı.