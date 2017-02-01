En özgür ülkeler açıklandı. Türkiye ise şaşırtmadı!

Dünya Özgürlükler Raporu açıklandı. Türkiye ise yine şaşırtmadı!

Merkezi Washington'da bulunan Özgürlük Evi, Dünya'nın özgürlük raporunu açıkladı. Raporda 195 ülkedeki özgürlük seviyesi incelendi. Açıklanan raporda Türkiye ise 2016 yılında özgürlüğün en çok gerilediği ülkeler arasında ikinci oldu. Türkiye'nin bir tık gerisinde kaldığı ülke ise Orta Afrika Cumhuriyeti.



Raporda 'özgür' olarak belirlenen 87 ülke bulunuyor. Türkiye ise 'kısmen özgür' ülkelerin yer aldığı 59 ülke içerisinde. Kalan 49 ülke ise özgür olmayan ülkeler arasında. Rapor en özgür ülkeyi 100 puanla değerlendiriyor. Buna puanlama sistemine göre Türkiye'ye ise 38 puan veriliyor.



Raporda Türkiye Anayasası'na göre yürütme yetkisinin Başbakan'da olması gerektiği belirtiliyor. Ancak Türkiye'de yürütme görevini Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ifade ediliyor. Özgürlük Evi'nin raporunda aynı zamanda son 5 yılda siyasi hakların ve özgürlüklerin törpülendiği de dile getiriliyor.



Raporda Türkiye için şunlar belirtildi: “Türkiye Cumhuriyeti düzenli olarak çok partili seçimler düzenliyor. Başbakan, geleneksel olarak yürütme yetkisine sahip olmasına karşın, Recep Tayyip Erdoğan, 2014’te Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na geçtiğinde bu yana devlet yönetimini domine ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 2002’den bu yana iktidar. Başka bazı liberal reformları geçirdikten sonra hükümetin, bilhassa son 5 yılda, siyasi ve temel haklara saygısı giderek azaldı. Sıkıntılı alanlar, azınlık hakları, ifade özgürlüğü, dernek hakları, yolsuzluk ve hukukun üstünlüğü.”







