En Renkli Eğlenceli Bilgiler Burada

Bilim adamları yapmış oldukları araştırmalar sonucunda artık insanın birçok özelliğinin nereden geldiğine bir cevap verebiliyor. İnsanların merak duygusunun geliş veya ortaya çıkış noktası ise yaradılış olarak gösteriliyor

Bilim adamları yapmış oldukları araştırmalar sonucunda artık insanın birçok özelliğinin nereden geldiğine bir cevap verebiliyor. İnsanların merak duygusunun geliş veya ortaya çıkış noktası ise yaradılış olarak gösteriliyor. Hani meşhur bir atasözümüz vardır ya “İnsanın başına gelirse meraktan gelir” diye aslında bu söz gerçekten de doğrudur. Fakat merak her zaman atasözlerimizde de yer aldığı gibi olumsuzlukları bize getirmez bazen de merak bizlere son derece olumlu şeyleri getirebilir. Muhtemelen siz de bu yazıyı okurken insanlığınızın en tabii özelliklerinden birsi olan merak duygusu harekete geçti. Tabii, durduğumuz yerde de bir şeyleri merak etmemiz pek mümkün görünmüyor. Tabii eğer www.fisskos.com sitesini keşfedenlerden biriyseniz o zaman başka. Çünkü böylelikle istediğiniz gibi İstanbul en iyi kahve mekanları ya da en çok aranan kelimeler 2017 listesine anında ulaşmış olacaksınız.

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