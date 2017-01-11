En Uygun Satılık Daireler

Türkiye’nin neresinde yaşıyor olursanız olun bir ev satın almak istiyorsanız mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalar vardır

Eğer aramanızı doğru şekilde yapmazsanız belki de aylarca istediğiniz tarzda bir ev bulamazsınız, hatta yakınından bile geçemezsiniz. Hele ev satın almak ve o evin içinde senelerinizi geçirmek istiyorsanız içinize sinmesi gerekmektedir.

Ev Aramanın Kolay Yolları

Eskiden emlakçılar gezilirdi veya eşe dosta haber salınırdı ev arandığına dair. Şansınız varsa çok geçmeden bir ev bulurdunuz. Ancak şimdi her yerde çeşit çeşit evler var. Özellikle İstanbul’un herhangi bir yerinden ev satın almak istiyorsanız karşınıza çıkan seçenekler de sizi oldukça zorlayacaktır. Baktığınız evlerin içi size uysa parası uymaz, parası uysa konumu uymaz. Size uyması gereken o kadar çok kıstas vardır ki tek bir emlakçıdan bunların hepsine uyacak bir ev bulup çıkarmasını beklemek de olmaz.

İstanbul’da satılık daire arayışımda bana en çok yardımcı olan site Zingat.com oldu. Özellikle oradan ev satın almak istediğim bir site vardı. Zingat.com sitesinde illere, illerin ilçelerine veya herhangi bir anahtar sözcüğe göre arama yapabiliyorsunuz. Ben de satılık ev arayışımda sitenin bu özelliğinden yararlandım. Sabırlı bir bekleyişin sonunda da istediğim eve ulaştım. Ancak arada diğer seçeneklere de göz atmaktan geri kalmadım.

Site üzerinde araştırma yaparken hangi kriterleri istiyorsam hepsini teker teker girebileceğim kategori ekleme sistemi mevcut. Bu sayede bana uymayacak evlere bakarak vakit kaybetmemiş oldum. Ev almayı kafasına koyan biri olarak amacınıza ulaşmanın ne kadar yorucu olduğunu görüyorsunuz ve kesinlikle öylesine bile olsa diğer ev ilanlarına bakmakla zaman kaybetmek istemiyorsunuz. Çünkü ev aramak zaten beyninizi yoracak, bir de işinize yaramayacak kısımlarla uğraşmamanızı tavsiye ederim.

Aradığım konutun ne tarz olduğunu, hangi konumda bulunmasını istediğimi, hangi fiyatlar arasında olması gerektiğini ve evin alan büyüklüğünü girerek aramalarımı yaptım. Hatta bu girdiğim özelliklere göre çıkan listelemede evleri fiyatlarına göre azdan yükseğe doğru sıralayarak incelemelerimi gerçekleştirdim. Çünkü düşük fiyata güzel bir ev bulmak benim için ilk sıradaydı. Belki sizin için konuma göre sıralama yapmak daha önemlidir ya da evin büyüklüğüne göre. Dilerseniz bunlara göre de satılık evleri sıralayabilirsiniz.

Yaptığım aramalar sırasında gerçekten hoşuma giden birkaç ev ile karşılaştım. Tam da fotoğraflarda gösterildikleri gibiydi. Sitede yayınlanan fotoğraflar sayesinde evlerin içine girmeden evleri gezmiş gibiydim zaten. Ama mutlaka internette beğendiğiniz bir evi ziyaret etmelisiniz, çevresini gezmelisiniz. Aklımda hep o siteden ev almak olduğu için zaten üç dört taneye indirdiğim satılık evleri beğenmeme rağmen biraz daha beklemek istedim. İşin diğer güzel tarafı bu yaptığım aramaları kaydedebilmemdi. Böylece her seferinde aramalarımı tekrarlamak zorunda kalmadım. Neyse ki şansım yaver gitti ve istediğim siteden bir satılık ev ilanı Zingat.com sitesinde yayınlandı. Ancak bu evi alamamış olsam bile site üzerinden diğer bulduğum evler arasından seçtiğim de oldukça içime sinecekti. Sanırım burada en karlı çıkan ben oldum. Ev satın almak istiyorsanız mutlaka Zingat.com sitesini ziyaret edin derim.