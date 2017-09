Engelini aşıp arıcılığa atıldı

Kütahya'da "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanmak için köyüne dönüp internetten öğrendiği arıcılığa başlayan bedensel engelli 19 yaşındaki Şerife Turgut, arıcılık yaparak hem üretken hale geldi hem de moral buldu

Kütahya'da, bedensel engelli 19 yaşındaki genç kız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanıp köyüne döndü ve internetten öğrendiği arıcılığa başladı.Parapleji (vücut alt yarısında gelişen felç, kuvvet ve hareket kaybı) hastası Şerife Turgut, ailesiyle kent merkezinde ikamet ederken çeşitli kurumların köye dönüşü özendirmek için hayvancılıkla ilgili desteklemelerde bulunduğunu öğrenince, büyükbaş hayvancılık üzerine proje hazırladı.



Bu projeyle bir kamu kurumuna başvuran Şerife, projesi onaylanmamasına karşın merkeze bağlı Karsak köyüne dönüp kendi imkanlarıyla hayvancılık yapan ailesine destek oldu.



Şerife, daha sonra üyesi olduğu Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi yöneticilerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe desteği sağladığını öğrenince köyünde arıcılık yapmaya karar verdi. Bu kez arıcılıkla ilgili proje hazırlayıp Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müracaat eden Şerife, onay aldığı projesi sayesinde temmuz ayında 40 kovan arı sahibi oldu. İnternetten ilgili videolar izleyip, makaleleri okuyan Şerife, bir dönem arıcılık yapan babasının da desteğiyle kendi işinin sahibi oldu.



Şerife Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje başlangıcında arıcılık hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını, internetten ve çeşitli kaynaklardan bilgi edindiğini dile getirerek, "Arıcılığa başladığımda herhangi bir bilgim ve tecrübem yoktu. Bu işi yapabilmek için internetten araştırma yaptım, çeşitli videolar izledim. Babamın arıcılık belgesi olduğu için ondan da bilgi aldım. Şu an 40 kovan arım var. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı 100'ün üzerine çıkarıp, engelli kardeşlerimizin istihdamına katkı yapmak istiyorum." dedi.



Turgut, "Engelliler kolay kolay iş bulamıyorlar. Herkes engelli kardeşlerimize iş vermiyor. Ben de böylelikle iş arayan değil, işveren olmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde ülke istihdamına katkı sunmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Her zaman kızımın destekçisi olacağım"



Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Turgut da kızı Şerife'nin arıcılığa başladıktan sonra, engeli ve rahatsızlığına bağlı yaşadığı moralsizlikten büyük ölçüde kurtulduğunu söyledi.



Ailece kızının moralini düzeltmek için çok uğraştıklarını anlatan Turgut, "Kızım arıcılık sayesinde daha mutlu oldu, bu işi çok sevdi. Kızımın bu gayreti beni çok gururlandırıyor. Her zaman kızımızın destekçisi olduk, bundan sonra da bize ihtiyaç duyduğu her anında yanında olmayı sürdüreceğiz. Kızımın bu işte başarılı olması için gerekli her şartı oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hatice Yakar ise projeyle engelleri aşan Turgut'u tebrik ettiğini belirterek, bu azmin bütün engellilere örnek olması temennisinde bulundu.





