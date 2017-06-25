Engelli Derya çöp dökmeye çıktı kayboldu

ANTALYA'da zihinsel ve bedensel engelli 40 yaşındaki Derya Koç, arife günü çöp dökmek için çıktığı evinin önünden kayboldu. Anne Dilek Koç, kızının hayatından endişe ediyor

Olay, dün Konyaaltı İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 734 Sokak'taki Yuva Kent Sitesi'nde yaşandı. Çöp dökmek için evden çıkan bedensel ve zihinsel engelli Derya Koç'tan bir daha haber alınamadı. Anne Dilek Koç, kızının öğle saatlerinde dışarı çöp dökmek için çıktığını belirterek, “Kızım 3 çocuğumdan bir i. Babasıyla birlikte üçümüz yaşıyoruz. Nadir konuşan, 6-7 yaşındaki çocuk gibi. Hiç arkadaşı yok. Kimseyle de husumetimiz yok. Kızım 10 dakika içinde evimizin önünden kayboldu" dedi.



Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Derya Koç, "Kızım pek dışarı çıkmazdı. Kaybolduktan sonra hemen polise kayıp başvurusunda bulunduk. Ancak şu ana kadar hiç haber alamadık. Görenlerin Allah rızası için polise haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.



Baba Erdoğan Koç ise kızının kaybolması nedeniyle bayramı yaşayamadıklarını söyledi.





Kaynak: