Engelli kadına AVM'de tecavüz!

İstanbul'da yaşanan bir olay, insanlığın ne duruma düştüğünün bir göstergesi oldu

İstanbul'da engelli bir kadın tecavüze uğradı. İddiaya göre 39 yaşında olduğu öğrenilen D., yakalandığı kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamaya başladı. D., 2016 yılının Haziran ayında 35 yaşındaki Erol G. ile tanıştı. Facebook üzerinden tanıştığı Erol G., engelli kadına üç çocuğunun olduğunu ve eşinden iki yıl önce ayrıldığını anlattı.



İkili daha sonra 24 Eylül tarihinde bir AVM'de buluşma kararı aldı. İddiaya göre Erol G., AVM'de D.'ye cinsel ilişki teklif etti. D. ise bu teklifi reddetti ve daha sonra da engelli tuvaletine gitti. Alınan bilgiye göre Erol G., tuvalete giden D.'nin arkasından gitti, kapıyı kilitledi ve kadına orada tecavüze etti.



Alınan bilgiye göre engelli kadın tecavüz sonrası baygınlık geçirdi. Kadının ayıldıktan sonra da hastaneye gittiği ve kanamasının durmadığı öğrenildi.



Doktorlar iç kanama korkusuyla kadını ameliyat etmek istedi ancak D. kas hastası olduğu için anestesi alması durumunda bir daha ayılamama ihtimali olunca bu durumdan vazgeçti. Hastanede tedavi edilen D.'nin bekaret zarının da yırtıldığı tespit edildi.



Erol G. ise D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erol G.'nin ifadesinde aralarında duygusal bir ilişkinin olduğunu ve o gün de rızası ile ilişkiye girdiklerini iddia etti.



İLK İKİ DURUŞMAYA KATILAMADI



Tecavüz mağduru engelli kadın ise psikolojik durumu el vermediği için ilk iki duruşmaya gidemediğini söyledi. Zaten zor bir hayat yaşadığını anlatan kadın, bu olaydan sonra ise hayata olan bağının daha da koptuğunu söyledi. İnsanlara karşı inancını ve de güvenini yitirdiğini anlatan D., bir kadının başına gelebilecek en zor şeyi yaşadığını da anlattı. (Hürriyet-İsmail Saymaz)