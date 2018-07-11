Engelli kız kardeşine tecavüz eden genci öldürdü

Bursa'da Yusuf P. (28), duyma ve konuşma engelli kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi (26) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yusuf P., "Sağır ve dilsiz olan kız kardeşime sürekli tecavüz ediyormuş. Öğrenince çılgına döndüm" dedi

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf P. kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi arayıp buluşmak istedi. Boş bir arsada bulunan ikili Mehmet K.'ye ait otomobilin içinde konuşurken tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf P., yanındaki silahı çekip, Mehmet K.'yi ensesine ve karnına iki el ateş ederek vurup, kaçtı. Silah sesleri üzerine çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin ambulansla aldığı Mehmet K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

​Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Yusuf P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yusuf P. ilk ifadesinde, "Biz üç kardeşiz. Erkek kardeşim ile kız kardeşim Burcu sağır ve dilsiz. Bugün, Mehmet K.'nin kız kardeşime sürekli tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Kendisini cep telefonu ile arayıp buluşmak istediğimi söyledim. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dedi.

Mehmet K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yusuf P.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.