Engelli öğrenciyi dövmüştü, yine serbest bırakıldı!

Burdur'un Bucak ilçesinde, engelli öğrenci 11 yaşındaki T.K.'ye uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan öğretmen İ.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5'inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından Burdur Valiliği, öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B. ile okulun müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı F.İ.'yi 2 Ocak'ta görevden uzaklaştırdı. Öğretmen ve okul idarecileri hakkında idari yönden disiplin soruşturması, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.B., 3 Ocak'taki savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İ.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.B.’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Burdur Sulh Ceza Hakimliği, öğretmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI



Öğretmen İ.B.'nin sınıfta öğrencisi T.K.'ya şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkmıştı. Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde, öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye "Yerine geç" diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir eşya bulunan öğretmen, sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Bu sırada öğrenci "Ah, tamam" diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindeki eşyayı çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa "Yerine geç" diye seslendiği duyuluyor. Öğrencinin ise ağlamaklı ses tonuyla "Tamam, geçeyim" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.



