Engelliler için 'engelsiz bileklik'

Erzincan Üniversitesinden bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdikleri "engelsiz bileklikleri" ücretsiz olarak, kaybolma riski bulunan alzaymır hastaları, engelliler ve diğer grupların kullanımına sundu.



Erzincan Üniversitesinden bir grup öğrenci, kaybolma riski bulunan alzaymır hastaları, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için "engelsiz bileklik" tasarladı.



Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü son sınıfta okuyan 5 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 aylık çalışmaları sonucunda "engelsiz bileklik" adını verdikleri ürünü hazırladı.



Kaybolma riski olanlara yönelik özel tasarlanan akıllı bileklik, üzerindeki karekoda işlenen bilgiler sayesinde kişinin kısa sürede bulunabilmesine imkan tanıyor.



Öğrencilerden Abdullah Yılmaz yaptığı açıklamada, bilekliğin, risk grubundaki kişilerin kullanımına ücretsiz sunulduğunu söyledi.



İsteyen herkesin, risk grubundakiler için kurdukları internet sitesi üzerinden ücretsiz kayıt oluşturabileceğini dile getiren Yılmaz, kaydın ardından sistemin engelli birey için özel karekod ve üç haneli numara ürettiğini bildirdi.



Yılmaz, "Bileklikteki karekod cep telefonuyla tarandığında, engelli bireyin bilgileri ekrana geliyor. 'Konum gönder' dediğinizde, bireyin velisine kısa mesaj yoluyla bilgi gidiyor. Ayrıca sistemin mobil uygulamasını da tasarladık. Böylelikle karekod uygulamasının cep telefonunda kullanımını rahatlıkla sağlamış olduk." diye konuştu.