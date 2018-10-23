Engelsiz ulaşım aracı "gelin arabası" oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, balayı için Antalya'ya gelen çift için engelsiz ulaşım aracını gelin arabasına dönüştürdü

Engelsiz ulaşım aracı "gelin arabası" oldu
23 Ekim 2018 Salı 16:07

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da evlendikten sonra Antalya'da balayı yapmayı düşünen yürüme engelli Kadir ve eşi Seda Karacan, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden engelli aracı talep etti.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi personeli, balonlarla süslenen engelli aracını çift için havalimanında hazır etti.

Karacan çifti, havalimanı çıkışında balonlarla süslenmiş engelli aracını görünce mutluluk yaşadı. Büyükşehir Belediyesi personeli, çifti çiçeklerle karşıladı.

Çift, bu güzel anıyı hiç unutmayacaklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Kaynak: AA
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