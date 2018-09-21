Enis Berberoğlu artık özgür

İstanbul Maltepe Cezaevi'nde 16 ay tutuklu kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde tahliye edilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesine sarılarak hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan eşi Oya Berberoğlu, Enis Berberoğlu'nun cezaevinde kendisi için yaptırdığı çantayı basın mensuplarına göstererek 'Enis'in bana yaptırdığı Fenerbahçe armalı çanta' dedi

MİT TIR’ları davasında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan hakkında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası onanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararıyla dün akşam tahliye edildi. Tahliye kararının ardından saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıkan Berberoğlu’nu cezaevinin önünden ailesi ve partilileri aldı.

Eşine boncuktan çanta hediye etti

Tahliye sonrası ailesiyle bir araya gelen Berberoğlu, eşi Oya Berberoğlu ve kızı Zeynep Dilara Berberoğlu’na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu burada yaptığı açıklamada, “Benim açımdan talihsiz bir durumdu. Türkiye açısından da pek parlak bir durum değil. Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkumla karşılaşmadan tecrit hayatı yaşadım. Ama Maltepe Cezaevi’ne de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten bir devlet ciddiyeti ve devlet mesafesinde davrandılar bana. Bundan sonra siyaseten hayat beni nereye götürürse başımın üstünde yeri var.” ifadelerini kullandı. Oya Berberoğlu, “Cezaevinde Enis’in bana yaptırdığı Fenerbahçe armalı çanta” diyerek elindekini basın mensuplarına gösterdi.

Kılıçdaroğlu Berberoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Enis Berberoğlu'nun bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ile Bakırköy'de bulunan bir otelde bir araya geldi. Saat 22.15 sıralarında otele gelen Kılıçdaroğlu'nu, Berberoğlu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Ardından otele giriş yaptılar.