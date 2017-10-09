Enis Berberoğlu davasında flaş gelişme!

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Enis Berberoğlu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde buldu. 2. Ceza Dairesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasına karar verdi. Berberoğlu tutuklu olarak yeniden yargılanacak. Kararda, "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ifşa öncesinde temin etme" suçu yönünden değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti.
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