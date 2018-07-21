Enis Berberoğlu karar aldı: Kimseyle görüşmeyecek

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığı ile kararını açıkladı

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etti. Avukatlar, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca, dokunulmazlığı yeniden kazanan Berberoğlu'nun yargılanması için dokunulmazlığın tekrar kaldırılması gerektiğini savunarak, dokunulmazlık TBMM'de tekrar kaldırılana kadar yargılamanın durması ve tahliyeye karar verilmesi gerektiğini öne sürdü.

Avukatların istemini görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanan Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durması istemini oy çokluğuyla reddetti.

Bunun üzerine İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığı ile kararını açıkladı.

Berberoğlu şunları söyledi:

"İşte bağımsız kararım...

Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm.

Sonuçta Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım.

Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak.

Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor.

Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür."