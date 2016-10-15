Eniştesini öldürdü, 'İçindeki şeytanı çıkardım' dedi

Bursa'nın Görükle Mahallesi’nde eniştesi Serdar Uğurlu’ya tabancayla 5 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu bildirilen Cihan Samut, öldürdüğü eniştesi için, "İçindeki şeytanı çıkardım" dedi

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde dün saat 17.00'de, şizofreni hastası olduğu bildirilen 31 yaşındaki Cihan Samut, kayınvalidesinin evine eşya taşıyan eniştesi 29 yaşındaki Serdar Uğurlu’nun yanına gelerek tabancayla 5 el ateş etti. Apartman çıkışında yere yığılan Serdar Uğurlu olay yerinde yaşamını yitirdi.



Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ablasını kıskandığı için cinayeti işlediği önü sürülen Cihan Samut, olay yerine gelen polislere, “Ara sıra içindeki şeytan yüzünü gösteriyordu. Net olarak görüyordum. Çamaşır makinesini taşırken şeytan yine göründü ve gözlerinden ateş üstüme doğru fışkırdı. Silahı çekerek yüzüne ateş ettim. Alevler daha fazla çıkmaya başlayınca annem Makbule Samut, beni engellemeye çalıştı. Bu sırada şeytan, merdivenlerden aşağıya kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşarak apartman girişinde birkaç kez daha ateş ettim" dedi.



Cihan Samut, Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamasının ardından 'Kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.



