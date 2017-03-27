Su Yalıtımına En Kaliteli Önlem EPDM Membran
Piyasada bulunan bütün kauçuk ürünler karşılaştırılacak olursa EPDM Membran hepsinden ayrı yerde kalacaktır. EPDM membranı diğer kauçuk türlerinden ayıran en temel özellik meydana gelebilecek herhangi olası yüksek bir ısıda veya ısı değişiminde dahi sahip olduğu elastik yapı bozulmamakta bunun yanı sıra sahip olduğu çekme direnci ve kopma esnemesini muhafaza etmektedir. Aynı zamanda bu membran meydana gelebilecek değişik hava koşullarında, büyük bir çevre sorunu olan ozana karşı, güneş ışınlarına karşı, çözelti ve asitlere karşı büyük direnç göstermekte ve yapısı bozulmamaktadır. EPDM membran sahip olduğu bu özelliklerden dolayı birçok alanda su yalıtım işi için gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır.
EPDM membran hiçbir şekilde bakım gerektirmez. Hatta EPDM membran bünyesinde yapılan çatı izolasyonları Avrupa ülkelerinde yaklaşık 25 yıldır tercih edilmektedir. Bu ürün 25 yıl su sızdırmaz özelliğe sahiptir. Aynı zamanda günümüzün en büyük sorunu olan doğaya zarar veren ürünlerin aksine EPDM membran tamamen insan sağlığına ve doğaya zararı olmayan bir ürün sınıfında yer almaktadır. EPDM mebranı doğa dostu olan ve çevreye olanların bilincinde olan bireylerin tercih edildiği gözlenmiştir. Bilindiği üzere kauçuk maddeler hiçbir şekilde çürümez ve zamanla kendi kendine bakteri üretmeye başlamaz. Hatta öyle ki bu ürün olası bir yangında bile doğayı kirleten dioksit gazını dahi üretmemektedir. Ürün uzun ömürlü olmanın yanı sıra yenilenme gereksinimi yaratmamaktadır. Genel olarak EPDM membran ömürlük kullanıldığı için doğada atık olarak kalmamakta fakat böyle bir durum karşısında da doğa dostu bir ürün olarak doğaya zarar vermemektedir. Özellikle çatı ve teras bölgelerine EPDM membran ile yapılan izolasyon daha kaliteli olmaktadır.