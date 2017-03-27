bünyesinde propilen ve rafine ürünü olan etilen maddesine yer vermektedir. Bu ürün sentetik kauçuk olarak nitelendirilmektedir. EPDM Membran uygulaması giydirme cephelerde, kubbe ve teras biçiminde inşa edilmiş çatılarda, binaların temelinde ve yan perde yalıtımlarında, peyzaj işlemlerinde, bahçe göletlerinde ve göletlerin tabanında, arıtma tesislerinde yalıtım amaçlı kullanılmaktadır. Bu uygulama diğer yalıtım uygulamalarına göre daha kalitelidir. Epdm membran su yalıtım konusunda oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Yalıtım için kullanılacak kauçuğun sentetik yapıda olması daha avantajlı bir durumdur. Çünkü doğal kauçuk, genleşme, yüksek elastikiyet yapı, soğuğa karşı yüksek direnç ve çekme mukavemeti gibi özelliklere sahiptir ve sahip olduğu bu özellikler değiştirilemez. Fakat sentetik kauçuk alanında uzman bir kimyager tarafından kauçuğun hammaddesini, moleküler yapısını yani kısacası polimerin sahip olduğu özellikleri etkilenebilir veya değiştirilebilir. Bu işlem sonucunda kauçuk istenilen şekle ve özelliğe kolaylıkla getirilebilecektir. Bu özellikten dolayı sentetik kauçuk doğal kauçuğa oranla daha tercih edilesi bir ürün olmak ile birlikte bireylerin kullanım amaçlarına net ve uzun süreli çözümler üretebilecek bir üründür.

Su Yalıtımına En Kaliteli Önlem EPDM Membran

Piyasada bulunan bütün kauçuk ürünler karşılaştırılacak olursa EPDM Membran hepsinden ayrı yerde kalacaktır. EPDM membranı diğer kauçuk türlerinden ayıran en temel özellik meydana gelebilecek herhangi olası yüksek bir ısıda veya ısı değişiminde dahi sahip olduğu elastik yapı bozulmamakta bunun yanı sıra sahip olduğu çekme direnci ve kopma esnemesini muhafaza etmektedir. Aynı zamanda bu membran meydana gelebilecek değişik hava koşullarında, büyük bir çevre sorunu olan ozana karşı, güneş ışınlarına karşı, çözelti ve asitlere karşı büyük direnç göstermekte ve yapısı bozulmamaktadır. EPDM membran sahip olduğu bu özelliklerden dolayı birçok alanda su yalıtım işi için gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır.

EPDM membran hiçbir şekilde bakım gerektirmez. Hatta EPDM membran bünyesinde yapılan çatı izolasyonları Avrupa ülkelerinde yaklaşık 25 yıldır tercih edilmektedir. Bu ürün 25 yıl su sızdırmaz özelliğe sahiptir. Aynı zamanda günümüzün en büyük sorunu olan doğaya zarar veren ürünlerin aksine EPDM membran tamamen insan sağlığına ve doğaya zararı olmayan bir ürün sınıfında yer almaktadır. EPDM mebranı doğa dostu olan ve çevreye olanların bilincinde olan bireylerin tercih edildiği gözlenmiştir. Bilindiği üzere kauçuk maddeler hiçbir şekilde çürümez ve zamanla kendi kendine bakteri üretmeye başlamaz. Hatta öyle ki bu ürün olası bir yangında bile doğayı kirleten dioksit gazını dahi üretmemektedir. Ürün uzun ömürlü olmanın yanı sıra yenilenme gereksinimi yaratmamaktadır. Genel olarak EPDM membran ömürlük kullanıldığı için doğada atık olarak kalmamakta fakat böyle bir durum karşısında da doğa dostu bir ürün olarak doğaya zarar vermemektedir. Özellikle çatı ve teras bölgelerine EPDM membran ile yapılan izolasyon daha kaliteli olmaktadır.