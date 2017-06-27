Er, dağıtım izninde barajda boğuldu

Çanakkale Gelibolu'ya dağıtımı çıkan Onur Özyürek, memleketi Bahşılı'ya dağıtım iznine geldi. Özyürek, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü arkadaşları ile birlikte piknik yapmak üzere Karaahmetli Köyü yakınlarında bulunan Kapukaya Barajı kıyısına gitti. Dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için Kapulukaya Barajı göletine giren Onur Özyürek, çırpınışlar arasında boğularak can verdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Özyürek için 112 Acil Servis'e haber verildi. Gelen ekipler, er Onur Özyürek'in öldüğünü tespit etti.Kaynak: DHA
MKE Kırıkkalespor'un amatör takımı futbolcularından olan Onur Özyürek'in cenazesi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Özyürek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopisinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılıdı.
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