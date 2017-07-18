Erdoğan'a suikast davasında önemli karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Cumhurbaşkanı'na suikast davası için önemli bir karar aldı. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emirşah Baştoğ başkanlığındaki heyetin sadece Cumhurbaşkanı'na suikast davasına bakması, bu konuya yoğunlaşıp uzmanlaşması kararlaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına, bugün HSK'nın Cumhurbaşkanı'na suikast davası için aldığı önemli bir kararla başladı. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emirşah Baştoğ başkanlığındaki heyetin sadece Cumhurbaşkanı'na suikast davasına bakması, bu konuya yoğunlaşıp uzmanlaşması kararlaştırıldı.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer adli davalara ise aynı mahkemenin yeni atanan yedek hakimlerinin devam edeceği belirtildi.

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