Erdoğan, Baykal'ın başında dua okumuş!

Hastanede tedavisi süren Deniz Baykal'la ilgili eşi Olcay Baykal açıklama yaptı. Olcay Baykal, Erdoğan'ın eşinin başında dua okuduğunu söyledi

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP'li Deniz Baykal'ın tedavisi sürüyor. Olcay Baykal, eşinin durumu ile ilgili açıklama yaptı.



Baykal'ın gece yarısı rahatsızlandığını ve hemen koruma polisine haber verdiğini söyleyen Olcay Baykal, koruma polisinin hemen ambulans çağırdığını ve Baykal'ı hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Eşinin tedavisi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hastaneye gelip ziyaret ettiğini söyleyen Baykal, Erdoğan'ın Baykal'ın başucunda dua okuduğunu da anlattı.



Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ın da kendileriyle çok ilgilendiğini belirten Olcay Baykal, eşinin durumunu yakından takip ettiklerini ve her gün de birkaç bakanın hastaneye gelerek ziyarette bulunduklarını söyledi.



Doktorların eşinin durumu için iyi şeyler söylediğini de belirten Olcay Baykal, 'İyi gidiyormuş ancak hala risk varmış o yüzden bekleniyor' şeklinde konuştu. (Posta)