Erdoğan'ı A takımı belli oldu

AK Parti’nin yeni sözcüsü MKYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte Ünal’ın sözlerinden satır başları:
Yeni MYK’mızı sizlerle paylaşacağım…
AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Fatih Şahin
İnsan haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı
Mali ve İdari İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz
Çevre Şehir ve kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Genel Sekreter Abdülhamit Gül
Parti Sözcüsü Mahir Ünal
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu. Parti sözcülüğüne Mahir Ünal getirildi
AK Parti’nin yeni sözcüsü MKYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte Ünal’ın sözlerinden satır başları: