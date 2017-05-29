Erdoğan'ı A takımı belli oldu

AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu. Parti sözcülüğüne Mahir Ünal getirildi

AK Parti’nin yeni sözcüsü MKYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte Ünal’ın sözlerinden satır başları:



Yeni MYK’mızı sizlerle paylaşacağım…



AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım



Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı



Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş



Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun



Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal



Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker



Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık



Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya



Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz



Fatih Şahin



İnsan haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı



Mali ve İdari İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz



Çevre Şehir ve kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan



Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ



Genel Sekreter Abdülhamit Gül



Parti Sözcüsü Mahir Ünal