Erdoğan'ın Başdanışmanı bu pozları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı.
Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını ’Recep Tayyip Erdoğan, yaradılanla dost bir yiğit lider’ notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı.