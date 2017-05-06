Erdoğan'ın Başdanışmanı bu pozları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı

Erdoğan'ın Başdanışmanı bu pozları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı.

Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını ’Recep Tayyip Erdoğan, yaradılanla dost bir yiğit lider’ notuyla paylaştı.




Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #erdoğan at
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.