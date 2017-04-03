Erdoğan'ın elinden ödül alan öğretmenin diploması sahte çıktı!

2005 yılında 'yılın öğretmeni' seçilen R.G.S.'nin diplomasının sahte olduğu ve 19 yıl boyunca sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre R.G.S., 19 yıl önce Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezunmuş gibi bir diploma hazırlayarak öğretmen oldu. S., kendisinden evrak istenince Ankara'da yaşayan kardeşine haber verdi ve belgeyi okulundan gönderiyormuş gibi yaparak, görev yaptığı ilçedeki PTT şubesine faks çektirdi.
S., belgeleri göreve başlayacağı yer olan Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. Ancak yapılan incelemede belgelerin sahte olduğu belirlendi. Müdürlük durumu savcılığa bildirdi. Gözaltına alınan 4 çocuk annesi S., ifadesinde her şeyi itiraz etti. S., mezuniyet olduğuna dair belgeyi 19 yıl önce Sincan'da İrfan isminde birinden aldığını anlattı.
Emeklerim ne olacak?
İfadesinde çok pişman olduğunu belirten S., 20 yılı doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacağını ve devleti zararı hiç uğratmadığını ileri sürdü. Öğretmenlik yaptığı süre boyunca çok çalıştığını da söyleyen S., sicilinin başarılarla dolu olduğunu ve rapor bile kullanmadığını anlattı.
S,'nin öğretmenlik yapan eşinin de durumu yeni öğrendiği gerçeğin ondan da gizlendiği öğrenildi. S. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 7 yıla kadar, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Erdoğan'dan ödül almış
Alınan bilgiye göre tutuksuz yargılanan sahte öğretmenden Trabzon'da görev yaptığı 11 yıllık süre boyunca aldığı maaşın faiziyle iadesinin isteneceği öğrenildi. Aynı zamanda S.'nin 2005 yılında Başbakanlık tarafından ödül aldığı ödülü de Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenildi.