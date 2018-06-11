Erdoğan'ın iftarında dikkat çeken olay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul'daki Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu iftar programında dikkat çeken bir olay yaşandı...

Erdoğan'ın iftarında dikkat çeken olay!
11 Haziran 2018 Pazartesi 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul'daki Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu iftar programında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Erdoğan'ın bulunduğu protokol masasının etrafı bir şeritle çevrilerek halkın yanına yaklaşması engellendi. Sosyal medya ise bu fotoğrafla Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, halkla iç içe yaptığı iftarların fotoğraflarını karşılaştırdı.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar sık sık halktan yana olduklarını ifade ediyor. Ancak çekilen iki farklı fotoğraf, hangi adayın daha çok halktan yana olduğunu gözler önüne serdi.

Görseli sosyal medya hesabından yayımlayan İstanbul Valiliği, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformunca düzenlenen iftar programına katıldı” mesajını paylaştı. Fotoğrafı gören vatandaşlar iftar yemeğindeki uygulamaya tepki gösterdi.

Etiketler; #erdoğan #erdoğan iftar
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