Erdoğan'ın mitingine giderken kaza yaptılar: 3 ölü, 16 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Adana 'daki toplu açılış töreni ve mitingine Kozan İlçesi'nden gidenlerin midibüsü selde devrildi. Kaza da 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, Adana- İmamoğlu karayolu Handeresi Mevkii'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gidenlerin bindiği 01 S 2340 plakalı midibüsü, yağışta yolda oluşan sel nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kaza yerinde 3 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.İmamaoğlu Belediye Başkanı Gazi Adam Hasan, kaza yapan midibüsün Ak Parti tarafından kiralandığını, aynı bölgede 2 aracın da selde sürüklendiğini ancak onlarda can kaybı ve yaralanan olmadığını söyledi.