Erdoğan'ın 'sınır kapıları açılır' sözlerine Almanya'dan ilk yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin müzakereleri dondurma kararına 'sınır kapıları açılır' diyerek tepki gösterdi. Erdoğan'a ilk yanıt Almanya'dan geldi

Avrupa Parlamentosu dün yaptığı oylama ile Türkiye-AB ilişkilerinin dondurulması gerektiğine yönelik bir karar almıştı. Karara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.



AB'nin Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiğini belirten Erdoğan, "Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz." şeklinde konuştu.



Erdoğan'ın bu sözlerine ilk yanıt Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Merkel'in sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, AB-Türkiye anlaşmasını her iki taraf için de bir başarı olarak görüyoruz Ve bu anlaşmanın sürdürülmesi tüm tarafların çıkarınadır" dedi.



Tehditlerin fayda etmeyeceğini de belirten sözcü, zorluklar olduğunu ancak bunların üstesinden gelmeleri gerektiğini belirtti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli de, AB'nin de Türkiye'nin de anlaşmaya sadık kaldığını ve bunun her iki tarafın çıkarı için de devam edeceğini umduklarını söyledi.