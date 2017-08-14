Erdoğan'ın sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti

Erdoğan'ın sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik!

Sosyal medyada, en çok takipçisi bulunan devlet adamı ve siyasetçilerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mecrada sessiz sedasız bir değişikliğe gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sosyal medya hesaplarındaki titr kısmında T.C.’nin silindiği gözlendi.

Birkaç gün önceye kadar “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olan titrin “Türkiye Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildiği gözlendi.



Erdoğan’ın ayrıca twitter ve facebook hesabındaki ‘tanım’ bölümüne ‘AK Parti Genel Başkanı’ ibaresini de eklemesi dikkat çekti. (Sözcü)

Etiketler; #cumhuriyet #türkiye #erdoğan
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