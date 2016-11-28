Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'na 'ezan yasağı'nı sordu

İsrail'de çıkan yangına Türkiye de yangın söndürme araçları göndererek destek oldu. İsrail Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti. Görüşmede ezan yasağı sorununa da değinildi

İsrail'de çıkan yangının söndürülmesi için Türkiye de yangın söndürme araçlarını göndererek destek oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, konuyla ilgili teşekkürlerini iletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan'a teşekkür eden Rivlin, Erdoğan'ın sorularını da yanıtladı.



İsrail basın ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan, Rivlin'e ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısını sordu. Rivlin de bu soruya konuyu hassasiyetle dikkate alacaklarını söylerek yanıt verdi. Rivlin, hangi dinden olursa olsun İsrail'in herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamaya devam edeceğini de söyledi.



Yangın söndürme çalışmalarına katılan Türk pilotlarla da görüştüğünü belirten Rivlin, Erdoğan'a pilotların çok iyi iş yaptıklarını ve kendilerine minnettar olduklarını da söyledi. Rivlin, "Pilotlarınız cesur yürekleri ve kabiliyetleri ile bize büyük yardımlarda bulundu" şeklinde konuştu.



Açıklamada Erdoğan'ın da sözlerinden dolayı Rivlin'e teşekkür ederek, "Yangının yayıldığını öğrenir öğrenmez helikopter ve ekiplerimizi yardım için göndermek istedim. Görevin de mümkün olan en iyi şekilde neticelenmesini umut ederek bunun için dua ettim" ifadelerini kullandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Erdoğan'ın iki ülkenin yeni atanan büyükelçilerinin yakında görevlerine başlayacağını belirterek, "Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi tüm bölge için büyük bir öneme sahip. Doğalgaz konusunda çalışmaya devam edeceğimizi biliyorum. Enerji bakanlarımız arasındaki görüşmeler meyvesini verecektir" dediği ifade edildi.



Rivlin'in, Gazze'de Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen İsrail askerleri Oron Şaul ve Hadar Goldin'in cesetlerinin İsrail'e ulaştırılarak defnedilmesinin sağlanması için Erdoğan'dan "elinden geleni yapmasını" istediği de belirtildi.



Erdoğan ve Rivlin'in yakında yeniden görüşmek ümidiyle telefon görüşmesini sonlandırdığı ifade edildi.