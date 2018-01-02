Erdoğan, kadro isteyen işçilere bu yanıtı verdi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadro isteyen bir taşeron işçiye “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” sözleriyle seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir ziyaretinde gören vatandaşlarlar Erdoğan'a “KİT’lere kadro, şeker fabrikalarına kadro cumhurbaşkanım” diye seslendi. Erdoğan ise kadro talebine, 'Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte' yanıtını verdi.

Yüzbinlerce taşeron işçiye KHK’yla kadro yolu açılırken, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmayacağı belirtilmişti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de “KİT’lerin taşerona kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur” demişti.


 

Etiketler; #erdoğan #cumhurbaşkanı #kadro
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