Erdoğan, TEOG'dan sonraki sistemi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG sınavının kaldırılmasından sonra öğrencilerin en yakın liseye gideceğini, fazla müracaat varsa lisenin kendi imtihanını yapacağını söyledi

ABD ziyaretinde kendisini takip eden gazeteciler için basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'un neden kaldırıldığına dair önemli bilgiler verdi. Erdoğan, temel öğretimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının kaldırılması sonra öğrencilerin en yakın liseye gideceğini söyledi.



Hürriyet'ten Fikret Bila'nın aktardığına göre; Erdoğan, etüt merkezlerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruya "Etüt merkezleri kalktı diye biliyorum. Milli eğitime talimatı verilmişti bunun. Takviye kursları var onların yerine" dedi.



"KENDİSİNE EN YAKIN LİSEYE GİDECEK''



Erdoğan, TEOG'un kaldırılmasına dair de şunları söyledi: "(Kapsamlı eğitim reformunu) Şu anda tartışmıyoruz, yaşıyoruz. Mesela TEOG, ben o açıklamayı yapmamış olsam hâlâ ülkenin gündeminde kalacaktı. Baktım ki bu işe yeterince kulak asılmıyor. En iyisi açıklama yaparak gündeme taşıyayım istedim bunu. Çünkü ailelerin hali ortada. Çocuklar bindirilmiş kıta. TEOG ne kazandırıyor bize? Sadece stres, stres, stres… Masraf, masraf, masraf… O sistem, paraların genelde o namussuzlara (FETÖ'ye) akmasını sağlıyordu. Bu nedenle dersaneleri kapattık, biz devlet olarak hafta sonlarına takviye kursları koyduk. Çocuklarına kurs isteyen göndersin kurslara. İnat etmenin hiçbir anlamı yok. Sen devlet olarak çocuklarını yetiştiremiyorsan bir yerde suç bizimdir. Bunu aşmamız lazım. Ortayı düz ortaokulda okudun, buradan fen lisesine gidecek. Kendisine en yakın yere gidecek. Fazla müracaat varsa lise kendi imtihanını yapar."